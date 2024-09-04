Сіренко: Усик зупинить Ф'юрі у реванші

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) вважає, британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не зможе показати найкращу свою форму у реванші з володарем поясів WBC, WBA та WBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це Сіренко розповів у коментарі BWTM SPORTS GAMING.

"У другому бою Усик його зупинить. Я так вважаю. У Ф'юрі було три дуже важких поєдинки з Вайлдером.

На мою думку, Вайлдер знищив Ф'юрі, а Ф'юрі знищив Вайлдера, і вони більше не будуть тими самими бійцями. Можливо, Ф'юрі ще щось покаже після цього, але, мабуть, він піде на спад", — сказав Сіренко.