Сіренко пояснив поразку Ф'юрі у першому бою з Усиком

Український надважковаговик Владислав Сіренко вважає, що ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) втомився у поєдинку з володарем поясів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО), через що почав втрачати концентрацію.

Його слова передає vRINGe.

"Тайсон дуже нестандартний боєць. Він загалом цікаво виглядав. Ясна річ, що багато дуркував. Це його стиль. Але він досить непогано виглядав.

Мені здавалося, що спочатку Олександр не міг його зрозуміти й до нього підлаштуватися. Адже Ф’юрі дуже великий і непередбачуваний. Природно, що спочатку було важко.

Думаю, що в першому бою це було козирем Ф’юрі. Потім він почав втомлюватися, почав просідати, боксувати неуважно або з якоюсь бравадою чи що. Природно, тут же пропустив удар. А він уже не тримає так добре, як це було раніше", — сказав Сіренко.