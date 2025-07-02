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Лівий хук і з правої в щелепу: син Холіфілда за 150 секунд нокаутував земляка

Руслан Травкін — 2 липня 2025, 08:45
Лівий хук і з правої в щелепу: син Холіфілда за 150 секунд нокаутував земляка
Еван Холіфілд і Майкл Баффер
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У ніч на 2 липня на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл, штат Тенессі, Еван Холіфілд (12-1, 8 КО) впевнено розібрався із земляком Латревеоном Грантом (1-2, 1 КО).

Бій завершився на початку 1 раунду нокаутом від сина легендарного Евандера Холіфілда.

Різниця класу в роботі рук і футворці відразу кинулася в очі. Еван швидко почав домінувати. Після лівого хуку в голову його опонент пішов у кут, потім знову пройшов цей удар.

Грант закрився в блоці, але після удару з правої в щелепу остаточно втратив рівновагу. Рефері відкрив рахунок, але потім зрозумів, що краще зупинити бій.

Бокс – бій у першій середній вазі (до 69,9 кг)

Еван Холіфілд (США) – Латревеон Грант (США) ТКО 1

Нагадаємо, головною подією під час вечора боксу в Нешвіллі був двобій між Сергієм Дерев'янченко та Джеремі Рамосом. Українець нокаутував суперника в шостому раунді. 

Бокс нокаут Евандер Холіфілд

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