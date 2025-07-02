Лівий хук і з правої в щелепу: син Холіфілда за 150 секунд нокаутував земляка

У ніч на 2 липня на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл, штат Тенессі, Еван Холіфілд (12-1, 8 КО) впевнено розібрався із земляком Латревеоном Грантом (1-2, 1 КО).

Бій завершився на початку 1 раунду нокаутом від сина легендарного Евандера Холіфілда.

Різниця класу в роботі рук і футворці відразу кинулася в очі. Еван швидко почав домінувати. Після лівого хуку в голову його опонент пішов у кут, потім знову пройшов цей удар.

Грант закрився в блоці, але після удару з правої в щелепу остаточно втратив рівновагу. Рефері відкрив рахунок, але потім зрозумів, що краще зупинити бій.

Бокс – бій у першій середній вазі (до 69,9 кг)

Еван Холіфілд (США) – Латревеон Грант (США) ТКО 1

Evan Holyfield (12-1), son of boxing legend Evander Holyfield, effortlessly stops LaTreveon Grant (1-2) in the first round via TKO in their super welterweight bout in Nashville, USA. 🇺🇸#CountryBox pic.twitter.com/z16Jp5PvLO — Permante (@PermantexG) July 2, 2025

Нагадаємо, головною подією під час вечора боксу в Нешвіллі був двобій між Сергієм Дерев'янченко та Джеремі Рамосом. Українець нокаутував суперника в шостому раунді.