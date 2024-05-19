Шевченко, Світоліна, Зінченко та інші: реакція українського спорту на перемогу Усика над Ф'юрі

Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, перемігши Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) роздільним рішенням суддів – 115:112, 114:113 та 113:114.

Чемпіон зібрав реакцію українського спорту на історичну перемогу українського боксера, який став першим, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.

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Полісся, з яким Усик має контракт, привітало нашого чемпіона

Також долучилися гранди українського футболу – Шахтар та Динамо

Форвард збірної України та Брюгге Роман Яремчук

"На добраніч, Тайсоне"

Півзахисник збірної України та захисник Арсенала Олександр Зінченко

Захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов

"На добраніч, клоуне"

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко

"Усик непереможний"

Капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко

Форвард київського Динамо Владислав Ванат

"Чемпіон!!!"

Президент УАФ Андрій Шевченко

"Такий непростий бій! Така важлива перемога для Олександра, для України! Дякую, Усик. Абсолютний чемпіон! Слава Україні!"

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та нардеп Жан Беленюк

"Україна сьогодні святкує!"

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв

"Це було легендарно "

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва

" Абсолютний чемпіон світу! Це досягнення надзвичайно престижнє і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! Браво, Олександре! "

Перша ракетка України Еліна Світоліна

"Що за бій"

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