Чемпіон світу в легкій вазі: Наразі ніхто не може перемогти Усика
Шакур Стівенсон
Відомий американський боксер Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО), який є чемпіоном світу в легкій вазі, не вірить, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе здолати Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він взагалі сумнівається, що зараз хтось може здолати українця.
Про це Шакур сказав для Seconds Out.
"Я думаю, що це просто неможливо зробити – перемогти Усика. На цей час я не знаю, як це зробити", – сказав Стівенсон.
Раніше Шакур визнав, що вже не вірить, що зможе побитися з Василем Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.
Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.