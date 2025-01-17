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Чемпіон світу в легкій вазі: Наразі ніхто не може перемогти Усика

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 02:03
Чемпіон світу в легкій вазі: Наразі ніхто не може перемогти Усика
Шакур Стівенсон
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Відомий американський боксер Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО), який є чемпіоном світу в легкій вазі, не вірить, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе здолати Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він взагалі сумнівається, що зараз хтось може здолати українця.

Про це Шакур сказав для Seconds Out.

"Я думаю, що це просто неможливо зробити – перемогти Усика. На цей час я не знаю, як це зробити", – сказав Стівенсон.

Раніше Шакур визнав, що вже не вірить, що зможе побитися з Василем Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Бокс Шакур Стівенсон Олександр Усик Даніель Дюбуа

Шакур Стівенсон

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