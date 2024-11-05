Розкішне життя з пелюшок: Тайсон Ф'юрі придбав для молодшого сина золоте ліжко

Тайсон і Періс Ф’юрі забезпечили своєму наймолодшому сину розкішний сон у справжньому золотому ліжечку. Їхній 15-місячний малюк Принц Ріко Паріс Ф’юрі тепер спатиме в стилі, гідному його імені.

Періс показала золоте ліжечко на своїй сторінці в Instagram. Воно прикрашене вигравіруваним надписом "Baby Fury" і з ексклюзивною постіллю.

Ліжечко обійшлося подружжю у вражаючу суму – 2800 фунтів. Воно виготовлене з цінного червоного дерева і оброблене позолотою, яка підкреслює преміум-деталі. Періс особисто замовила це ліжечко у відомій компанії "Ling Lux", що базується в Ессексі та Дубаї. Замовлення такого рівня вимагає індивідуального підходу, і на його виготовлення йде понад 20 тижнів.

Зазначимо, Принц Ріко став наймолодшим із семи дітей Ф’юрі: його старші брати і сестри – Венесуела (13 років), Принц Джон Джеймс (11 років), Принц Тайсон ІІ (7 років), Валенсія (5 років), Принц Адоніс Амазія (4 роки) і Афіна (2 роки).

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.