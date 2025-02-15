У нього немає потужності: Джонс – про поразку Берінчика від Девіса

Колишній чемпіон Рой Джонс вважає, що у Дениса Берінчика не було потужності, аби протистояти Кейшону Девісу.

Про це він розповів у коментарі FightHype.

"Девіс показав, що він саме той, ким ми його вважали. Я не думав, що Берінчик зможе багато чого йому запропонувати, тому що в нього немає особливої потужності. Берінчик завоював титул у жахливому бою.

У майбутньому Кейшон створить проблеми не тільки Джервонті Девісу, а й будь-якому іншому бійцю. Повірте мені, він будь-кому створить проблеми", – сказав Джонс.