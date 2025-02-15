У нього немає потужності: Джонс – про поразку Берінчика від Девіса
Колишній чемпіон Рой Джонс вважає, що у Дениса Берінчика не було потужності, аби протистояти Кейшону Девісу.
Про це він розповів у коментарі FightHype.
"Девіс показав, що він саме той, ким ми його вважали. Я не думав, що Берінчик зможе багато чого йому запропонувати, тому що в нього немає особливої потужності. Берінчик завоював титул у жахливому бою.
У майбутньому Кейшон створить проблеми не тільки Джервонті Девісу, а й будь-якому іншому бійцю. Повірте мені, він будь-кому створить проблеми", – сказав Джонс.
Зазначимо, що протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO.
Відео нокауту поєдинку Кейшон Девіс – Денис Берінчик можна переглянути ТУТ.