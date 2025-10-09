Роуч – про бій з Крузом: Всі захочуть битися зі мною, коли я виграю цей бій

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) впевнений у своїх силах у наступному поєдинку проти тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Ісаака Круза (28-3-1, 18 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Це буде гучна заява. Очевидно, усі дивитимуться на мене і думатимуть: "О, це менший боєць, який піднімається у вазі". Тож вони можуть захотіти битися зі мною. Коли я виграю цей бій 6 грудня, я стану наступним претендентом на чемпіонський пояс WBC, який належить Субріелю Матіасу", – сказав Роуч.

Поєдинок між Крузом та Роучем відбудеться 6 грудня у Сполучених Штатах.

У попередньому поєдинку Ламонт відбоксував внічию проти непереможного Джервонти Девіса.

Раніше PBC офіційно оголосила про бій Роуча та Круза.