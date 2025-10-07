PBC оголосила про бій Круза з Роучем
Промоутерська компанія Premier Boxing Champions оголосила про бій між 27-річним мексиканцем Ісааком Крузом і 30-річним американцем Ламонтом Роучем.
Про це повідомляє пресслужба організації
Поєдинок відбудеться 6 грудня у Frost Bank Center у Сан-Антоніо, штат Техас, США. Транслюватиме шоу Amazon Prime Video за системою PPV.
На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Ісак Круз попередній бій провів проти Омара Салсідо 19 липня 2025 року. Круз виграв бій одноголосним рішенням суддів з рахунками 100-88, 99-89 і 99-89.
Роуч у березні звів внічию поєдинок із Джервонтою Девісом.