PBC оголосила про бій Круза з Роучем

Промоутерська компанія Premier Boxing Champions оголосила про бій між 27-річним мексиканцем Ісааком Крузом і 30-річним американцем Ламонтом Роучем.

Про це повідомляє пресслужба організації

Поєдинок відбудеться 6 грудня у Frost Bank Center у Сан-Антоніо, штат Техас, США. Транслюватиме шоу Amazon Prime Video за системою PPV.

На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🚨



Mexican superstar @IsaacPitbull98 and reigning WBA Super Featherweight World Champion @OneOf1x will face off for the Interim WBC Super Lightweight title on December 6, live on PBC PPV on @PrimeVideo from @FrostBankCenter in San Antonio, Texas.… pic.twitter.com/szaO5mloIg — Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 6, 2025

Ісак Круз попередній бій провів проти Омара Салсідо 19 липня 2025 року. Круз виграв бій одноголосним рішенням суддів з рахунками 100-88, 99-89 і 99-89.

Роуч у березні звів внічию поєдинок із Джервонтою Девісом.