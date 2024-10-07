Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чемпіон світу назвав Усика найкращим боксером незалежно від вагової категорії

Володимир Клепач — 7 жовтня, 09:51
Чемпіон світу назвав Усика найкращим боксером незалежно від вагової категорії
Олександр Усик
Instagram

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмітрій Бівол (23-0, 12 KO) назвав українця Олександра Усика (22-0, 14 KO) в числі найкращих бійців рейтингу Pound for pound.

В короткому коментарі DAZN Бівол помістив Усика на перше місце.

Друге місце дісталося чемпіону WBA в першій середній вазі, а також колишньому абсолютному чемпіону в ще двох вагових категоріях Теренсу Кроуфорду (22-0, 14 KO).

Третім став абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе (28-0, 25 KO).

Четвертим в списку виявився чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО).

Раніше чемпіон світу за версіями WBC/WBO/IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (20-0, 20 KO) назвав Усика в числі найкращих бійців рейтингу Pound for pound.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між Біволом і Бетербієвим відбудеться 12 жовтня в Ер-Ріяді.

Бівол Олександр Усик

Олександр Усик

Ф'юрі – про реванш з Усиком: Я нокаутую цього засранця
Готовий битися хоч сьогодні: Ф'юрі назвав терміни підготовки до реваншу з Усиком
Знову послав усіх н***й: Ф’юрі відповів менеджеру Усика, який порівняв його з Путіним
Усик потрапив до трійки найкращих боксерів за версією свого головного хейтера
Ф'юрі розповів, чи буде робити зміни в команді перед реваншем з Усиком

Останні новини