Усик потрапив до трійки найкращих боксерів за версією свого головного хейтера

Чемпіон світу за версіями WBC/WBO/IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (20-0, 20 KO) назвав українця Олександра Усика в числі найкращих бійців рейтингу Pound for pound.

Про це Бетербієв розповів в інтерв'ю DAZN.

На перше місце Артур помістив чемпіона WBA в першій середній вазі, а також колишнього абсолютного чемпіона в ще двох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (22-0, 14 KO).

Друге місце розділили чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у хевівейті Олександр Усик (22-0, 14 КО) і абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе (28-0, 25 KO).

Третє місце дісталось чемпіону WBA, WBC і WBO у другій середній вазі Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO). Також до п'ятірки найкращих потрапили ексчемпіон у хевівейті Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) і чемпіон WBC "у відпустці" в першій напівсередній вазі Дєвін Хейні (31-0-0-1, 15 KO).

Бетербієв відомий тим, що є одним із найбільших хейтерів Усика. На аматорській арені він двічі зустрічався з українцем. Обидва поєдинки відбулися в чвертьфіналі: спочатку чемпіонату світу 2011, а потім Олімпійських ігор 2012. Усик двічі перемагав Бетербієва, і обидва рази з однаковим рахунком 17:13.

Відзначимо, що рейтинг P4P визначає найкращих бійців незалежно від вагової категорії.

Раніше Кроуфорд спрогнозував перебіг реваншу між Усиком і Ф'юрі.