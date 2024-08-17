Рогава проведе бій за чемпіонський пояс
Цотне Рогава
Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (9-0, 7 КО) наступний поєдинок проведе проти американця Александера Флореса (19-4-1, 17 КО).
Про це повідомляє ToroPromotions INC.
Бій відбудеться 28 вересня у Лос-Анджелесі (США). На кону стоятиме пояс WBC USA.
Для Рогави це буде сьомий поєдинок у цьому році. Останній бій 31-річний українець провів у червні проти 45-річного американця Джона Болдена (10-14-1, 7 КО), який завершився перемогою Цотне одноголосним рішенням суддів.
Напередодні український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко та володар титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіан Мбіллі провели офіційну процедуру зважування перед поєдинком.