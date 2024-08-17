Рогава проведе бій за чемпіонський пояс

Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (9-0, 7 КО) наступний поєдинок проведе проти американця Александера Флореса (19-4-1, 17 КО).

Про це повідомляє ToroPromotions INC.

Бій відбудеться 28 вересня у Лос-Анджелесі (США). На кону стоятиме пояс WBC USA.

Для Рогави це буде сьомий поєдинок у цьому році

. Останній бій 31-річний українець провів у червні проти

45-річного