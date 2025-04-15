Пішов у муніципальні депутати: колишній суперник Джошуа і Чісори завершив кар'єру

Найвідоміший фінський боксер хевівейту Роберт Хеленіус (32-5, 21 КО) оголосив про завершення кар'єри. Він працюватиме в муніципальній раді Порвоо (50-тисячне місто неподалік від Гельсінкі), Хеленіус переміг на муніципальних виборах, набравши 149 голосів.

Про це повідомляє Iltalehti.fi. Деталі наводить Is.fi.

"Так, я тренуюся, але я не буду повертатися до боксу.

Мені 41 рік і я займаюся боксом 27 років, тож, можливо, це чудова ідея зберегти кілька мозкових клітин і завершити кар'єру",