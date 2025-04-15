Пішов у муніципальні депутати: колишній суперник Джошуа і Чісори завершив кар'єру
Найвідоміший фінський боксер хевівейту Роберт Хеленіус (32-5, 21 КО) оголосив про завершення кар'єри. Він працюватиме в муніципальній раді Порвоо (50-тисячне місто неподалік від Гельсінкі), Хеленіус переміг на муніципальних виборах, набравши 149 голосів.
Про це повідомляє Iltalehti.fi. Деталі наводить Is.fi.
"Так, я тренуюся, але я не буду повертатися до боксу. Мені 41 рік і я займаюся боксом 27 років, тож, можливо, це чудова ідея зберегти кілька мозкових клітин і завершити кар'єру", – сказав він.
В аматорах Роберт тричі ставав чемпіоном Фінляндії, здобував срібло чемпіонату Європи. В 2007 перейшов на професійний рівень.
Перемагав Тараса Біденка, Леймона Брюстера, Семюела Пітера, Сергія Ляховича, Дерека Чісору, Адама Ковнацького та інших.
Його зуміли перемогти лише Жоан Дюапа, Ділліан Вайт, Джеральд Вашингтон, Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, брат Тайсона Ф'юрі Томмі оголосив дату свого наступного поєдинку після перерви.