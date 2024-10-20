Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ексчемпіон світу дав пораду Ф'юрі перед реваншем проти Усика

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 10:30
Ексчемпіон світу дав пораду Ф'юрі перед реваншем проти Усика
Getty images

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA та IBO у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон порадив Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) використовувати перевагу в габаритах у реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова передає Boxing News.

"Для перемоги у реванші Тайсону потрібно використовувати перевагу у зрості, розмаху рук та вазі. У минулому поєдинку він цього не робив і дозволив Усику ганяти себе по рингу. Тайсону варто впертися ногами та завдавати українцеві сильних ударів. І ще його куток, там має бути лише один голос", – сказав Гаттон.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

Він кращий, як боєць: ексчемпіон світу назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі
Суперник Чухаджяна назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі
Український тренер: Проти Усика у грудні вийде найкраща версія Ф’юрі
Фроч: Не думаю, що Джошуа варто одразу проводити реванш із Дюбуа
Український боксер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Останні новини