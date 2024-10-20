Ексчемпіон світу дав пораду Ф'юрі перед реваншем проти Усика

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA та IBO у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон порадив Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) використовувати перевагу в габаритах у реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова передає Boxing News.

"Для перемоги у реванші Тайсону потрібно використовувати перевагу у зрості, розмаху рук та вазі. У минулому поєдинку він цього не робив і дозволив Усику ганяти себе по рингу. Тайсону варто впертися ногами та завдавати українцеві сильних ударів. І ще його куток, там має бути лише один голос", – сказав Гаттон.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.