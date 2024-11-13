44-річний Рігондо нокаутом виграв перший бій після повернення на ринг
Ексчемпіон світу кубинець Гільєрмо Рігондо (23-3, 16 КО) вдало повернувся на ринг після півторарічної перерви.
У головній події вечора боксу в Маямі 44-річний Рігондо зустрічався з домініканцем Даннісом Аріасом (20-3, 17 КО). На кону стояв вакантний пояс WBC International у другій легшій вазі – у цьому дивізіоні абсолютним чемпіоном є Наоя Іноуе.
Все закінчилося вже у першому раунді, коли Аріас капітулював після того, як пропустив від Рігондо лівий хук по печінці.
Востаннє Гільєрмо виходив у ринг у червні минулого року, здобувши дострокову перемогу над пуерторіканцем Чарлі Клементе-Андіно (12-2, 5 KO), нокаутувавши суперника у сьомому раунді.
Українським вболівальникам Гільєрмо Рігондо нійбільш відомий тим, що у грудні 2017 року програв Василю Ломаченку на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Рігондо відмовився від продовження боротьби після 6 раунду, це була його перша поразка в кар'єрі.