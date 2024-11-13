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44-річний Рігондо нокаутом виграв перший бій після повернення на ринг

Олексій Мурзак — 13 листопада 2024, 16:20
44-річний Рігондо нокаутом виграв перший бій після повернення на ринг
Гільєрмо Рігондо
MMAOctagon

Ексчемпіон світу кубинець Гільєрмо Рігондо (23-3, 16 КО) вдало повернувся на ринг після півторарічної перерви.

У головній події вечора боксу в Маямі 44-річний Рігондо зустрічався з домініканцем Даннісом Аріасом (20-3, 17 КО). На кону стояв вакантний пояс WBC International у другій легшій вазі – у цьому дивізіоні абсолютним чемпіоном є Наоя Іноуе.

Все закінчилося вже у першому раунді, коли Аріас капітулював після того, як пропустив від Рігондо лівий хук по печінці.

Востаннє Гільєрмо виходив у ринг у червні минулого року, здобувши дострокову перемогу над пуерторіканцем Чарлі Клементе-Андіно (12-2, 5 KO), нокаутувавши суперника у сьомому раунді.

Українським вболівальникам Гільєрмо Рігондо нійбільш відомий тим, що у грудні 2017 року програв Василю Ломаченку на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Рігондо відмовився від продовження боротьби після 6 раунду, це була його перша поразка в кар'єрі.

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