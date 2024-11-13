44-річний Рігондо нокаутом виграв перший бій після повернення на ринг

Ексчемпіон світу кубинець Гільєрмо Рігондо (23-3, 16 КО) вдало повернувся на ринг після півторарічної перерви.

У головній події вечора боксу в Маямі 44-річний Рігондо зустрічався з домініканцем Даннісом Аріасом (20-3, 17 КО). На кону стояв вакантний пояс WBC International у другій легшій вазі – у цьому дивізіоні абсолютним чемпіоном є Наоя Іноуе.

Все закінчилося вже у першому раунді, коли Аріас капітулював після того, як пропустив від Рігондо лівий хук по печінці.

The 44-year-old former world champion Guillermo Rigondeaux (23-3) 🇨🇺 makes a successful comeback with a first-round KO over Dannis Aguero Arias (20-3) 🇩🇴 and is the new WBC International Super Bantamweight titleholder in Miami, Florida 🇺🇸. pic.twitter.com/hiCllpIOu8 — Permante (@PermantexG) November 13, 2024

Востаннє Гільєрмо виходив у ринг у червні минулого року, здобувши дострокову перемогу над пуерторіканцем Чарлі Клементе-Андіно (12-2, 5 KO), нокаутувавши суперника у сьомому раунді.

Українським вболівальникам Гільєрмо Рігондо нійбільш відомий тим, що у грудні 2017 року програв Василю Ломаченку на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Рігондо відмовився від продовження боротьби після 6 раунду, це була його перша поразка в кар'єрі.