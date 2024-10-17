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Колишній суперник Ломаченка вийде на ринг у віці 44 років

Володимир Клепач — 17 жовтня, 15:10
Колишній суперник Ломаченка вийде на ринг у віці 44 років
Гільєрмо Рігондо
Getty Images

Колишній чемпіон світу в другій легшій вазі за версіями WBA і WBO Гільєрмо Рігондо (22-3, 15 KO) планує повернутися на ринг у віці 44 років.

За інформацією статистичного порталу BoxRec, наступний бій Рігондо пройде 12 листопада у Маямі проти румуна Іонуце Балуце (16-5-1, 3 KO).

Востаннє Гільєрмо виходив у ринг у червні минулого року, здобувши дострокову перемогу над пуерторіканцем Чарлі Клементе-Андіно (12-2, 5 KO), нокаутувавши суперника у сьомому раунді.

Українським вболівальникам Гільєрмо Рігондо нійбільш відомий тим, що у грудні 2017 року програв Василю Ломаченку на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Рігондо відмовився від продовження боротьби після 6 раунду, це була його перша поразка в кар'єрі.

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