Усик лаконічно відреагував на брутальний нокаут у бою Дюбуа – Джошуа

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик лаконічно відреагував на результат бою між британцями Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа.

"Хороший перфоманс від Дюбуа. Мій майбутній реванш проти Тайсона Ф'юрі? Я не думаю про нього. Я думаю лише про власну підготовку, про мою дружину, моїх дітей", – сказав Усик.

🚨 @Usykaa says Daniel Dubois' emphatic KO of Anthony Joshua was no shock to him. #JoshuaDubois pic.twitter.com/AwvEXHxIMo — Boxing News (@BoxingNewsED) September 21, 2024

Нагадаємо, Дюбуа здобув перемогу, відправивши Джошуа в брутальний нокаут у п'ятому раунді, тим самим вперше захистивши титул IBF, що раніше належав Усику, поки українець від нього не відмовився.

Усик раніше двічі перемагав Джошуа, проте обидва рази йому це вдавалося зробити рішенням суддів. Також в активі Олександра є перемога нокаутом над Дюбуа у 2023 році.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня. На кону вже не буде абсолютного чемпіонства, оскільки поясом IBF володіє Дюбуа.