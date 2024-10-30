Гарсія звернувся до батька Хейні: Я маю дещо, що тебе злякає

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) звернувся до батька Девіна Хейні (31-0, 15 КО), Білла Хейні. Спортсмен заявив, що має дещо, що злякає Хейні-старшого.

Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

"Білле Хейні, вітаю з Гелловіном. Дуже люблю тебе. Я маю дещо, що тебе злякає", – сказав Гарсія.

Ryan Garcia with a message for Devin Haney's father/trainer Bill Haney on Instagram today…



[🎥 @RyanGarcia] pic.twitter.com/5oxkB1PrKs — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 29, 2024

Нагадаємо, Хейні-молодший та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин.

Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.