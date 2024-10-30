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Гарсія звернувся до батька Хейні: Я маю дещо, що тебе злякає

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 10:35
Гарсія звернувся до батька Хейні: Я маю дещо, що тебе злякає
Раян Гарсія
Getty images

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) звернувся до батька Девіна Хейні (31-0, 15 КО), Білла Хейні. Спортсмен заявив, що має дещо, що злякає Хейні-старшого.

Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

"Білле Хейні, вітаю з Гелловіном. Дуже люблю тебе. Я маю дещо, що тебе злякає", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, Хейні-молодший та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин.

Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.

Бокс Девін Хейні Раян Гарсія

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