Воррен: У контракті Дюбуа відсутній пункт про реванш з Джошуа

Промоутер Френк Воррен відреагував на можливий бій-реванш свого бійця, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує промоутера talkSPORT.

"В його контракті немає пункту про бій-реванш, але він є в контракті Джошуа.

У мене немає проблем з реваншем, якщо вони хочуть це зробити, і умови всі в порядку. Але це занадто рано.

Йому потрібно насолоджуватися моментом, він показав, чим він є зараз, б’ючись із чотирма бійцями світового рейтингу цього року", – сказав Дюбуа.