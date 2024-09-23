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Воррен: У контракті Дюбуа відсутній пункт про реванш з Джошуа

Олександр Булава — 23 вересня, 16:37
Воррен: У контракті Дюбуа відсутній пункт про реванш з Джошуа
Getty Images

Промоутер Френк Воррен відреагував на можливий бій-реванш свого бійця, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує промоутера talkSPORT.

"В його контракті немає пункту про бій-реванш, але він є в контракті Джошуа.

У мене немає проблем з реваншем, якщо вони хочуть це зробити, і умови всі в порядку. Але це занадто рано.

Йому потрібно насолоджуватися моментом, він показав, чим він є зараз, б’ючись із чотирма бійцями світового рейтингу цього року", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

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