Воррен: У контракті Дюбуа відсутній пункт про реванш з Джошуа
Промоутер Френк Воррен відреагував на можливий бій-реванш свого бійця, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Цитує промоутера talkSPORT.
"В його контракті немає пункту про бій-реванш, але він є в контракті Джошуа.
У мене немає проблем з реваншем, якщо вони хочуть це зробити, і умови всі в порядку. Але це занадто рано.
Йому потрібно насолоджуватися моментом, він показав, чим він є зараз, б’ючись із чотирма бійцями світового рейтингу цього року", – сказав Дюбуа.
Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.
Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).