Воррен назвав варіанти для Дюбуа після перемоги над Джошуа

Промоутер Френк Воррен прокоментував можливі майбутні бої свого бійця, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) після перемоги проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає Sky Sports.

"Варіантів маса. Нам пощастило, що ми у Великій Британії. У цій країні найкращі суперважковаговики. У нас є Тайсон Ф'юрі. Даніель Дюбуа зараз чемпіон світу. У нас є Мозес Ітаума, який тільки починає свій шлях, але вже показує приголомшливі результати. У нас багато варіантів у цій ваговій категорії. Ми можемо організувати кілька блискучих боїв на домашній арені", – сказав Воррен.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.