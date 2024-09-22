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Красюк: Можливо, Джошуа варто подумати про свою родину і майбутнє поза рингом

Ігор Чернявський — 22 вересня, 20:32
Красюк: Можливо, Джошуа варто подумати про свою родину і майбутнє поза рингом
Ready To Fight

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що Ентоні Джошуа варто замислитися над завершенням кар’єри.

Його слова наводить Ready To Fight.

ього разу ми побачили лише обличчя і тіло Ей Джея, не побачили його серця і душі. Я не можу цього пояснити. Я не маю жодного виправдання тому, що він зробив у рингу. Він зовсім не захищався. Його права рука висіла на грудях. Він пропустив удар.

Окей, тебе збивають з ніг у першому раунді. Таке інколи трапляється. Просто встаєш і продовжуєш битися. Але з якоїсь причини його команда стрибнула в ринг до того, як завершився відрахунок.

Я не можу приймати рішення за нього, але, можливо, йому настав час подумати про свою родину і майбутнє поза рингом. Це його рішення, але йому треба серйозно все зважити", – сказав Красюк.

Нагадаємо, минулої ночі Джошуа зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа та втратив можливість стати триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. Попри це, ЕйДжей вже заявив, що він воїн і хоче продовжувати боксувати.

Ентоні Джошуа Олександр Красюк

Олександр Красюк

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