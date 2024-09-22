Красюк: Можливо, Джошуа варто подумати про свою родину і майбутнє поза рингом
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що Ентоні Джошуа варто замислитися над завершенням кар’єри.
Його слова наводить Ready To Fight.
"Цього разу ми побачили лише обличчя і тіло Ей Джея, не побачили його серця і душі. Я не можу цього пояснити. Я не маю жодного виправдання тому, що він зробив у рингу. Він зовсім не захищався. Його права рука висіла на грудях. Він пропустив удар.
Окей, тебе збивають з ніг у першому раунді. Таке інколи трапляється. Просто встаєш і продовжуєш битися. Але з якоїсь причини його команда стрибнула в ринг до того, як завершився відрахунок.
Я не можу приймати рішення за нього, але, можливо, йому настав час подумати про свою родину і майбутнє поза рингом. Це його рішення, але йому треба серйозно все зважити", – сказав Красюк.
Нагадаємо, минулої ночі Джошуа зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа та втратив можливість стати триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. Попри це, ЕйДжей вже заявив, що він воїн і хоче продовжувати боксувати.