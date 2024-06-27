Воррен здивував прогнозом на реванш Усика з Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен вважає, що британець Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) поб'є чемпіона світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) у поєдинку-реванші.

Про це Воррен розповів у коментарі Boxing News.

"Поки Ф’юрі не пропустив удар у ніс від Усика, він доносив хороші удари. У цьому немає сумнівів.

Але Тайсон пропустив удар у ніс та втратив концентрацію. Я думав, що він переміг. Я думав, що він виграв бій з невеликим відривом. Суть у тому, що рішення не можна змінити.

21 грудня в Ер-Ріяді ми дізнаємось, хто переможе у реванші. Я відчуваю, що Ф’юрі знає, як побити Усика, — сказав Воррен.

Раніше міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.