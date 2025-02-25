Вирішимо впродовж тижня: Воррен – про наступного суперника Дюбуа

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), заявив, що найближчим часом вони визначаться з наступним суперником британця.

Цитує промоутера ВВС.

"Треба дивитися на наступний крок, і я думаю, що це буде або Усик у бою за всі чотири пояси, або, можливо, Ей Джей. Ми маємо вирішити це протягом наступного тижня або близько того.

Ми обговоримо варіанти з командою і приймемо рішення. Кожна думка важлива, але найважливіша думка – це думка Даніеля, адже саме він виходить на ринг, тому приймає остаточне рішення", – сказав Воррен.