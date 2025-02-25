Вирішимо впродовж тижня: Воррен – про наступного суперника Дюбуа
Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), заявив, що найближчим часом вони визначаться з наступним суперником британця.
Цитує промоутера ВВС.
"Треба дивитися на наступний крок, і я думаю, що це буде або Усик у бою за всі чотири пояси, або, можливо, Ей Джей. Ми маємо вирішити це протягом наступного тижня або близько того.
Ми обговоримо варіанти з командою і приймемо рішення. Кожна думка важлива, але найважливіша думка – це думка Даніеля, адже саме він виходить на ринг, тому приймає остаточне рішення", – сказав Воррен.
Нагадаємо, Даніель мав боксувати проти новозеландця Джозефа Паркера за титул IBF, але знявся з поєдинку через вірусне захворювання. Після цього поєдинку, у разі перемоги Дюбуа, планувалось провести бій між британцем та українським чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO.