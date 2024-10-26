Воррен: Ф'юрі знає, що Усик може бути вразливим

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) Френк Воррен вважає, що його клієнт у реванші проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 KO) зможе використати слабкі сторони українця.

Воррена цитує Sky Sports.

"Усик показав, що може бути вразливим. У сьомому раунді першого бою його ноги підкосилися після удару, і ми знаємо, що йому не подобаються удари по корпусу. Тепер Тайсон це знає, тож тепер подивимося, чи зможуть вони втілити свої тактичні плани в дії".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.