Воррен: Усик матиме право на третій бій з Дюбуа

Промоутер Френк Воррен заявив, що Олександр Усик матиме право на бій-реванш з Даніелем Дюбуа у разі поразки.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Все залежить від того, що трапиться в цей вечір. У нього є право битися з ним знову, якщо Даніель переможе. Тож він може цього вимагати. Все залежить від того, як закінчиться бій.

Даніель дуже спокійний і знає, яке завдання перед ним стоїть. Він вже бився з ним. Сподіваюся, він виніс урок з того досвіду і знає, що йому потрібно робити. Щодо того [першого] бою, він знає, що завдав йому болю. Він знає, що має силу, щоб завдати йому шкоди, і я думаю, що вони будуть трохи шоковані його боксерськими здібностями.

Я справді задоволений його останніми трьома бої, і, на мою думку, він справді зробив усе можливе, щоб повернути собі віру та впевненість у собі, і зробив він це у чудовому стилі", – розповів Воррен.