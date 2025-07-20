Воррен: Усик матиме право на третій бій з Дюбуа
Промоутер Френк Воррен заявив, що Олександр Усик матиме право на бій-реванш з Даніелем Дюбуа у разі поразки.
Цитує промоутера Sky Sports.
"Все залежить від того, що трапиться в цей вечір. У нього є право битися з ним знову, якщо Даніель переможе. Тож він може цього вимагати. Все залежить від того, як закінчиться бій.
Даніель дуже спокійний і знає, яке завдання перед ним стоїть. Він вже бився з ним. Сподіваюся, він виніс урок з того досвіду і знає, що йому потрібно робити. Щодо того [першого] бою, він знає, що завдав йому болю. Він знає, що має силу, щоб завдати йому шкоди, і я думаю, що вони будуть трохи шоковані його боксерськими здібностями.
Я справді задоволений його останніми трьома бої, і, на мою думку, він справді зробив усе можливе, щоб повернути собі віру та впевненість у собі, і зробив він це у чудовому стилі", – розповів Воррен.
Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.
Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.