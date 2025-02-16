Дуарте у захоплюючому поєдинку нокаутував Мадуено

У США відбувся поєдинок між Оскаром Дуарте та Мігелем Мадуено, в якому дострокову перемогу здобув мексиканський легковаговик.

Перші раунди пройшли у рівній боротьбі – Дуарте виставив високий блок, який не майже не пропускав ударів Мігеля. З часом 29-річний боксер почав підтискати свого опонента.

В четвертому раунді суперники в певний момент зіштовхнулись головами, а згодом Дуарте затис Мадуено в куті рингу.

У сьомому ранді Оскар знов загнав суперника і бив доти, доки не втрутився рефері та не припинив бій.

Оскар Дуарте – Мігель Мадуено КО 7 (12)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бій проти мексиканця проведе Реджис Прогрейс, але той відмовився від поєдинку через травму плеча.

Зазначимо, що напередодні відбувся титульний бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом, який українець програв.