Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дуарте у захоплюючому поєдинку нокаутував Мадуено

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 08:08
Оскар Дуарте проти Мігеля Мадуено
Оскар Дуарте - Мігель Мадуено
DAZN

У США відбувся поєдинок між Оскаром Дуарте та Мігелем Мадуено, в якому дострокову перемогу здобув мексиканський легковаговик.

Перші раунди пройшли у рівній боротьбі – Дуарте виставив високий блок, який не майже не пропускав ударів Мігеля. З часом 29-річний боксер почав підтискати свого опонента.

В четвертому раунді суперники в певний момент зіштовхнулись головами, а згодом Дуарте затис Мадуено в куті рингу.

У сьомому ранді Оскар знов загнав суперника і бив доти, доки не втрутився рефері та не припинив бій.

Оскар Дуарте – Мігель Мадуено КО 7 (12)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бій проти мексиканця проведе Реджис Прогрейс, але той відмовився від поєдинку через травму плеча.

Зазначимо, що напередодні відбувся титульний бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом, який українець програв.

Бокс Дуарте

Бокс

На тлі расистського скандалу: Лопес привітав Девіса з перемогою
Бив більше, але менш точно: відома статистика ударів Берінчика та Девіса
Гвоздик та Дерев'янченко підтримали Берінчика після поразки від Девіса
Девіс – після перемоги над Берінчиком: Вірте в Бога, він допоможе
Оплески і посмішка: Кроуфорд не стримував емоцій від нокауту Берінчика

Останні новини