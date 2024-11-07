Президент Top Rank підібрав для Ф'юрі суперника після реваншу з Усиком

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф впевнений, що Тайсон Ф’юрі після перемоги над Олександром Усиком (22-0, 14 КО) у реванші має вийти на бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Дюбеф вважає, що поєдинок між двома британськими боксерами буде видовищним і матиме великий інтерес для шанувальників боксу. Слова Тодда наводить Sky Sports:

"Дюбуа та Ф’юрі – це стилістичне зіткнення потужного нокаутера з технічним боксером. Такий бій може стати захоплюючим протистоянням стилів і навіть відкриє шанс для нового абсолютного чемпіона".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.