Президент Top Rank: Ф’юрі має бути максимально зосередженим увесь бій

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф висловив упевненість, що Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) має все необхідне, щоб перемогти Олександра Усика у реванші 21 грудня (22-0, 14 КО).

Про це Дюбеф розповів у інтерв'ю Sky Sports:

"Ф’юрі має бути максимально зосередженим увесь бій. Усик – чудовий боєць, який пройшов шлях від першої важкої ваги до хевівейту та показав вражаючі результати. Я не думаю, що ментально Тайсон його зламає".

Промоутер зазначив, що, хоча Ф’юрі може застосовувати перевагу в розмірах та вазі, йому доведеться бути надзвичайно обачним і залишатися в обороні, щоб уникнути серйозних ударів. У першому поєдинку, за його словами, Тайсон втратив контроль після сильного удару лівою від Усика.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.