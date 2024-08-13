Російський боксер з Курська пообіцяв землякам, що скоро приїде і буде з ними

Колишній російський боксер Олександр Повєткін збирається приїхати в Курськ.

Його слова передає одне з російських пропагандистських видань.

"Всім землякам-курянам я бажаю терпіння. Я скоро буду з вами. Я скоро приїду на свою батьківщину і буду разом з вами", — сказав Повєткін.

44-річний росіянин є уродженцем Курська. В головному поєдинку своєї кар’єри Повєткін був цілковито знищений Володимиром Кличком. Протягом бою він 4 рази побував на канвасі. Всі три судді віддали перемогу Кличку з розгромним рахунком 119:104.

Операція зі звільнення Курської області від окупаційних російських військ триває вже понад тиждень. Станом на 13 серпня Сили оборони України контролюють 44 населених пункти Курщини.