Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Російський боксер з Курська пообіцяв землякам, що скоро приїде і буде з ними

Ігор Чернявський — 13 серпня, 16:25
Російський боксер з Курська пообіцяв землякам, що скоро приїде і буде з ними

Колишній російський боксер Олександр Повєткін збирається приїхати в Курськ.

Його слова передає одне з російських пропагандистських видань.

"Всім землякам-курянам я бажаю терпіння. Я скоро буду з вами. Я скоро приїду на свою батьківщину і буду разом з вами", — сказав Повєткін.

44-річний росіянин є уродженцем Курська. В головному поєдинку своєї кар’єри Повєткін був цілковито знищений Володимиром Кличком. Протягом бою він 4 рази побував на канвасі. Всі три судді віддали перемогу Кличку з розгромним рахунком 119:104.

Операція зі звільнення Курської області від окупаційних російських військ триває вже понад тиждень. Станом на 13 серпня Сили оборони України контролюють 44 населених пункти Курщини.

Бокс війна Володимир Кличко Повєткін

Бокс

Хопкінс: Богачук не відправляв Ортіса в нокдаун
Теренс Кроуфорд відмовився від пояса WBO. Чемпіоном став інший американець
Ф’юрі на свій день народження заговорив про завершення кар’єри
Джошуа оцінив можливість бою з Ф'юрі
Алі Башир: Усик знову перехитрить Ф'юрі

Останні новини