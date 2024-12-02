Постол повернеться на ринг поєдинком у Києві

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC, українець Віктор Постол (31-5, 12 КО) проведе бій в Україні.

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotions.

Вечір боксу відбудеться 25 січня 2025 року у Києві у Палаці спорту пройде вечір боксу.

Головною подією івента стане захист титулу WBO Global українським боксером першої напівсередньої ваги Арамом Фаніяном (25-2, 6 КО), який у серпні переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги.

Свій останній бій 40-річний Постол провів у липні 2023 року. У Лас-Вегасі він поступився через нокаут у 7 раунді представнику Домінікани Елвісу Родрігесу.

На початку кар'єри українець проводив поєдинки в Україні, 18 з яких відбулося у Києві, ще один пройшов у Запоріжжі.