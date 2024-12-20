З невідомих причин помер Майстер спорту України з боксу
Богдан Блажко
Федерація боксу України
В українському спорті ще одна втрата – помер Майстер спорту України з боксу Богдан Блажко.
Про цю трагедію повідомляє Федерація боксу України.
Причина смерті українського спортсмена не повідомляється.
"На його рахунку чимало досягнень, серед яких фінал Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та призове місце на Чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів.
Співчуваємо рідним та близьким Богдана", – йдеться у заяві ФБУ.
Нагадаємо, що це не єдина втрата українського спорту за сьогодні.
Раніше з'явилася інформація про смерть легенди полтавського футболу Петра Бахуринського.