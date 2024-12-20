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З невідомих причин помер Майстер спорту України з боксу

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 19:28
З невідомих причин помер Майстер спорту України з боксу
Богдан Блажко
Федерація боксу України

В українському спорті ще одна втрата – помер Майстер спорту України з боксу Богдан Блажко.

Про цю трагедію повідомляє Федерація боксу України.

Причина смерті українського спортсмена не повідомляється.

"На його рахунку чимало досягнень, серед яких фінал Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та призове місце на Чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів.

Співчуваємо рідним та близьким Богдана", – йдеться у заяві ФБУ.

Нагадаємо, що це не єдина втрата українського спорту за сьогодні.

Раніше з'явилася інформація про смерть легенди полтавського футболу Петра Бахуринського.

Бокс ФБУ Федерація боксу України

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