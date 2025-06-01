Раптово помер ексчемпіон світу з боксу

На 69 році життя помер колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях ямаєць Майк Маккаллум.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Ексчемпіон світу дорогою до спортзалу в Лас-Вегасі відчув нездужання та зупинив машину, де поліція виявила його непритомним. Пізніше було констатовано його смерть.

Майк був введений до Міжнародної зали боксерської слави у 2003 році. Ще в любителях він завоював "золото" на Іграх Співдружності 1978 року і виступав на Олімпіаді-1976, а 1977 року виграв престижний турнір Golden Gloves.

Маккаллум розпочав професійну кар'єру у 1981 році, а через три роки завоював перший титул чемпіона світу в першій середній вазі WBA, перемігши за очками Шона Менніона. Загалом він був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях: (у середній (WBA) і напівважкій вазі (WBC).

Майк провів 55 професійних поєдинків у період з 1981 по 1997 роки. Його рекорд – 49 перемог (36 нокаутом), 5 поразок та 1 нічия.

Напередодні повідомлялося, що помер один із найвідоміших італійських боксерів.