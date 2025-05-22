Вигравала медалі на юніорських чемпіонатах світу: 25-річна боксерка померла від раку

Англійська боксерка Джорджія О'Коннор (3-0) померла у віці 25 років.

Про це повідомляє Ring Magazine.

За інформацією джерела, причиною смерті став рак, з яким боксерка боролася протягом останніх місяців.

За свою професійну кар'єру Джорджія не зазнала жодної поразки, а на аматорському рівні здобула дві медалі на юніорських чемпіонатах світу (срібло у 2017-му та бронзу у 2018 році).

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя Ліза Браун-Міллер, американська хокеїстка, яка у складі збірної США стала чемпіонкою Олімпійських ігор 1998.