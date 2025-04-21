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Бронзовий призер Токіо-2020 яскраво "посадив на канвас" у 1 раунді ганського нокаутера

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 09:55
Бронзовий призер Токіо-2020 яскраво посадив на канвас у 1 раунді ганського нокаутера
Фрейзер Кларк
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У місті Бірмінгем (Англія), вчора, 20 квітня, відбувся вечір боксу, в якому бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) переміг ганця Ебенезера Тетте (23-3, 20 КО).

Бій завершився нокаутом у першому раунді.

Кларк і Тетте влаштували ближній бій. Ганець пропустив два удари і відправився в нокдаун.

Рефері вирішив зупинити бій. Через кілька секунд Ебензер був дуже злий і намагався довести, що може продовжувати бій, але його заспокоїли члени команди.

Бокс

Фрейзер Кларк (Англія) – Ебензер Тетте (Гана) КО1

Нагадаємо, ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик прокоментував свою перемогу над американцем Ентоні Голлавеєм.

Бокс нокаут

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