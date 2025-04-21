Бронзовий призер Токіо-2020 яскраво "посадив на канвас" у 1 раунді ганського нокаутера
Фрейзер Кларк
У місті Бірмінгем (Англія), вчора, 20 квітня, відбувся вечір боксу, в якому бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) переміг ганця Ебенезера Тетте (23-3, 20 КО).
Бій завершився нокаутом у першому раунді.
Кларк і Тетте влаштували ближній бій. Ганець пропустив два удари і відправився в нокдаун.
Рефері вирішив зупинити бій. Через кілька секунд Ебензер був дуже злий і намагався довести, що може продовжувати бій, але його заспокоїли члени команди.
Бокс
Фрейзер Кларк (Англія) – Ебензер Тетте (Гана) КО1
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