Бронзовий призер Токіо-2020 яскраво "посадив на канвас" у 1 раунді ганського нокаутера

У місті Бірмінгем (Англія), вчора, 20 квітня, відбувся вечір боксу, в якому бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) переміг ганця Ебенезера Тетте (23-3, 20 КО).

Бій завершився нокаутом у першому раунді.

Кларк і Тетте влаштували ближній бій. Ганець пропустив два удари і відправився в нокдаун.

Рефері вирішив зупинити бій. Через кілька секунд Ебензер був дуже злий і намагався довести, що може продовжувати бій, але його заспокоїли члени команди.

Бокс

Фрейзер Кларк (Англія) – Ебензер Тетте (Гана) КО1

CLARKE STOPS TETTEH IN ROUND ONE! 💥



Frazer Clarke DROPS Ebenezer Tetteh with a massive right hand before finishing the job ‼️#WhittakerCameron2 | Live NOW on Sky Sports pic.twitter.com/puNW1d9dBZ — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 20, 2025

Frazer Clarke drops Ebenezer Tetteh with a peach of a right hand before forcing the referees stoppage 💥#WhittakerCameron2 pic.twitter.com/asVO5TkqYp — BoxingEnthusiast (@BoxingEnth) April 20, 2025

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