Паркер виділив фаворита поєдинку Вайлдер — Чжилей

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер вважає, що Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) є фаворитом двобою з Чжаном Чжилеєм (26-2-1, 21 КО)

Цитує боксера Boxing Scene.

"У захопленні від цього бою. Обидва хлопці можуть бити один одного так, що можуть нокаутувати один одного. Вважаю, у цьому бою ми побачимо іншого Вайлдера.

Деонтей буде жорсткішим. Чжан ніби трохи погладшав, так що, сподіваюся, це допоможе йому поліпшити фізичну форму, але в цьому бою віддаю перевагу Вайлдеру. Думаю, для них це вирішальний поєдинок.

Хто програє — піде на пенсію або проводитиме менші бої. А таке робити складніше, коли ти вже був на цьому рівні. Це набагато складніше", — сказав Паркер.