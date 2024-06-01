Паркер виділив фаворита поєдинку Вайлдер — Чжилей
Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер вважає, що Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) є фаворитом двобою з Чжаном Чжилеєм (26-2-1, 21 КО)
Цитує боксера Boxing Scene.
"У захопленні від цього бою. Обидва хлопці можуть бити один одного так, що можуть нокаутувати один одного. Вважаю, у цьому бою ми побачимо іншого Вайлдера.
Деонтей буде жорсткішим. Чжан ніби трохи погладшав, так що, сподіваюся, це допоможе йому поліпшити фізичну форму, але в цьому бою віддаю перевагу Вайлдеру. Думаю, для них це вирішальний поєдинок.
Хто програє — піде на пенсію або проводитиме менші бої. А таке робити складніше, коли ти вже був на цьому рівні. Це набагато складніше", — сказав Паркер.
Напередодні відбулась офіційна церемонія зважування. На якій Чжилей на понад 30 кг переважив Вайлдера.
Їх поєдинок відбудеться у ніч з 1 на 2 червня. Цікаво, що обоє у своїх попередніх боях поступилися Джозефу Паркеру.