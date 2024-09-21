Валлін дав пораду Дюбуа перед боєм з Джошуа
Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) порадив володарю титулу IBF Даніелю Дюбуа (21-2, 20 КО) посилити захист у бою проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Цитує Валліна Express.
"Дюбуа у своєму останньому бою проти Філіпа Хрговича пропускав багато двійок. Він не може пропускати такі удари від Джошуа, який бʼє дуже сильно.
Якщо Дюбуа вийде таким проти Джошуа, Ентоні переможе нокаутом до пʼятого раунду. Якщо Даніель посилить захист і зможе кілька разів завдати гарних ударів, то бій може стати цікавим", – сказав Валлін.
Бій між двома британцями відбудеться сьогодні, 21 вересня. Орієнтовний час початку – 01:00 за київським часом.
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.