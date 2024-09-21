Валлін дав пораду Дюбуа перед боєм з Джошуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) порадив володарю титулу IBF Даніелю Дюбуа (21-2, 20 КО) посилити захист у бою проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Цитує Валліна Express.

"Дюбуа у своєму останньому бою проти Філіпа Хрговича пропускав багато двійок. Він не може пропускати такі удари від Джошуа, який бʼє дуже сильно.

Якщо Дюбуа вийде таким проти Джошуа, Ентоні переможе нокаутом до пʼятого раунду. Якщо Даніель посилить захист і зможе кілька разів завдати гарних ударів, то бій може стати цікавим", – сказав Валлін.