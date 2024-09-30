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Валлін назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі: Він буде переможцем

Андрій Яросименко — 30 вересня, 12:29
Валлін назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі: Він буде переможцем
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Getty images

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) у бою-реванші знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing News.

"Хто переможе у реванші Усик – Ф'юрі? Важко обрати. Перший бій був близьким, Олександр потряс Тайсона, а потім ледь не нокаутував. Реванш нам покаже, хто які висновки зробив після першого бою. Оскільки Усик переміг у першому поєдинку, то думаю, що він буде тріумфатором у реванші", – сказав Валлін.

Нагадаємо, другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа – Дюбуа.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Отто Валлін

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