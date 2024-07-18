Ортіс не відкидає можливість бою проти Гарсії після поєдинку з Богачуком

Американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) не заперечує можливість бою проти Раяна Гарсії (25-1-0, 20 KO), але поки що зосереджений на поєдинку проти тимчасового чемпіона у першій середній вазі за версією WBC українця Сергія Богачука (24-1, 23 KO).

Його слова передає Fight Hub TV.

"Це може статися, але не найближчим часом, тому що Гарсія під забороною. Зараз я навіть не думаю про це, я не знаю, чого від нього очікувати. Я просто збираюся зосередитися на бою з Богачуком на 100%. У нас є інші бої, які потенційно можуть відбутися, якщо все піде добре. Я просто збираюся зосередитись на собі, і більше ні на кому", — сказав боксер.

Гарсія у своєму останньому бою переміг Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини, що підтвердила і друга проба.

Бій Богачук — Ортіс пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.

Нагадаємо, свій попередній бій Сергій провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.