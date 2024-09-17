Катерина Усик – про затримання чоловіка: "Олександр сам все пояснить"

Катерина Усик, дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика, прокоментувала затримання чоловіка в аеропорту Кракова.

Раніше інформацію про затримання 37-річного боксера розповсюдив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

"Все нормально, все добре. Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального не сталось", – написала Катерина у своєму Instagram.

Нагадаємо, 18 травня цього року Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Проте згодом він зробив вакантним титул IBF, за який 21 вересня поб'ються Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.