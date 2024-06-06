"Він божевільний": Усик зробив прогноз на можливий бій Кроуфорда та Альвареса

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) зміг би здолати Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО).

Слова українця у подкасті "3KR" цитує журналіст Майкл Бенсон.

Реклама:

"Теренс — мій друг, але він божевільний. Я говорю, що Кроуфорд переможе. Послухайте, Теренс — інша людина. Він працює у двох позиціях. Кроуфорд дуже розумна людина", — сказав Усик.

Oleksandr Usyk has declared that he believes Terence Crawford would beat Canelo Alvarez: “Terence is my friend, but he's a crazy man. I say Terence wins. Listen, Terence is a different man. Terence works in two stances, he's a very, very, very smart man.” [@3KRPodcast] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 5, 2024

Раніше ми повідомляли, що WBC забрала пояс Кроуфорда у напівсередній вазі. Наступний поєдинок американця запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО).