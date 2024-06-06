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"Він божевільний": Усик зробив прогноз на можливий бій Кроуфорда та Альвареса

Владислав Уткін — 6 червня, 09:11
Він божевільний: Усик зробив прогноз на можливий бій Кроуфорда та Альвареса

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) зміг би здолати Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО).

Слова українця у подкасті "3KR" цитує журналіст Майкл Бенсон.

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"Теренс — мій друг, але він божевільний. Я говорю, що Кроуфорд переможе. Послухайте, Теренс — інша людина. Він працює у двох позиціях. Кроуфорд дуже розумна людина", — сказав Усик.

Раніше ми повідомляли, що WBC забрала пояс Кроуфорда у напівсередній вазі. Наступний поєдинок американця запланований на 3 серпня проти володаря титулу WBA Ісраїла Мадрімова (10-0, 7 КО).

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Олександр Усик

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