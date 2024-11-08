Горюнов: Для Ф'юрі резонно спробувати задавити Усика грубою силою

Головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов вважає, що в матчі-реванші Тайсон Ф’юрі спробує перемогти Олександра Усика за допомогою іншої тактики.

Олександр Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Що нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі й чи варто звикати до того, що українські великі перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Чемпіон обговорив ці питання з головним редактором міжнародного спеціалізованого проекту vRINGe.com Антоном Горюновим.

– Пане Антоне, Усик може побити досягнення братів Кличків і стати найстаршим серед українських чемпіонів?

– При бажанні потіснити Володимира цілком реально. Інше й більш важливе питання – чи треба воно Усику? Впевнений, що Олександр виступатиме рівно стільки, скільки сам вважатиме за потрібне. На щастя, у цьому плані він сам собі господар. А з огляду на те, що він уже все завоював і все усім довів, логічно припустити, що ми зараз спостерігаємо фінальні акорди його без перебільшення великої кар'єри.

– Вже в грудні на Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. У ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачаться сценарій і результат цього поєдинку?

– Так само, як і перед першим поєдинком, залишається лише гадати. Тому що немає сумнівів щодо абсолютної готовності Усика, а ось яким цього разу вийде Ф'юрі – загадка. Я припустив би, що якщо в Тайсона не вийшло перебоксувати Олександра в травні, цього разу для нього було б резонно спробувати задавити українця грубою силою. Тим більше, у британця вже є такий найуспішніший досвід з Вайлдером, коли він кардинально змінив тактику в реванші. У такому разі Усик зіткнеться із загрозою зовсім іншого роду. І наскільки успішно він зуміє з нею впоратися, стане відомо лише під час "п'єси". Очевидно, що я зараз не відкрив Америку, і в таборі Олександра розглядають такий варіант. А отже, будуть готові й до нього. Не можу сказати, що я не маю сумнівів у повторному успіху Усика. Але все ж таки вважаю, що шанси на його користь, 60 на 40.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі, на українця чекає бій з Дюбуа – знову за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите у цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Ну, по-перше, я б не поспішав, тому що, судячи з усього, на Дюбуа в лютому чекає реванш із Джошуа. І там, як на мене, результат на користь Деніеля зовсім не очевидний. Що стосується "добровільної" відмови Усика від титулу, то це була звичайна, так би мовити, "гра на випередження на користь краси жесту" з боку Олександра. Враховуючи необхідність дати негайний реванш Ф'юрі, Усик не міг провести обов'язковий захист проти Дюбуа, на якому наполягала IBF, а отже він би в будь-якому разі втратив титул.

– Судячи з усього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином в перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Поки Турки Аль аш-Шейх залучений до активного витрачання саудівських грошей на бокс – найімовірніше, Усик справді буде "прив'язаний" до проєкту Riyadh Season. Але це не обов'язково буде Саудівська Аравія – той самий реванш із Дюбуа цілком може прийняти лондонський "Вемблі". До того ж, не будемо забувати про бажання Олександра виступити на "Олімпійському" у Києві – я думаю, він не відмовився від такої ідеї.

Взагалі я вважаю, що рано чи пізно саудити "награються" у спорт і тоді або зовсім перекриють цю статтю витрат, або уріжуть до 1-2 шоу на рік, якщо говорити про бокс. Тому що для них все це зовсім не про прибуток, а більшою мірою про прикрасу "вітрини" країни. І меншою – про безневинні забави тих, хто має владу з необмеженими фінансовими можливостями. Звичайно, зараз ми, як фани боксу, від цього тільки виграємо, отримуючи ті бої, про які раніше залишалося тільки мріяти. А там хто їх знає, що на думці у цих шейхів…

– Кар’єра Усика зараз знаходиться і на піку, і в той же час на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Олександру в гевівейті? Завдяки братам Кличкам і Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– На жаль, швидше за все, так. Принаймні нікого близького за талантом і перспективами на даний момент особисто я не бачу. Втім, дуже сподіваюся, що Сіренко, Рогава та інші хлопці мої припущення з часом безцеремонно спростують.

Читайте також : Головред vRINGe.com: Нічого хорошого на Ломаченка не чекає

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець