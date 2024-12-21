Вітько: У разі перемоги над Ф’юрі в реванші Усик повісить рукавички на цвях

Багаторічний головний редактор журналу "Ринг" Ігор Вітько вважає, що в матчі-реванші більш вірогідною є перемога британця.

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Олександр Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Що нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі й чи варто звикати до того, що українські великі перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Чемпіон обговорив ці питання з багаторічним головним редактором та засновником журналу "Ринг" Ігорем Вітьком.

– Пане Ігоре, Усик може побити досягнення братів Кличків і стати найстаршим серед українських чемпіонів?

– Щоб потіснити Кличка-молодшого у цьому рейтингу, Усику потрібно почемпіонствувати ще 2 роки. І питання не у цьому статистичному списку, а в тому, чи залишиться Усик на такий період у боксі? Рішення може бути прийняте тільки самим Олександром. З точки зору фізики та вправності, впевнений, що за якоюсь із версій зможе, але мотиваційно... Мені здається що не лишиться – найамбітніші цілі досягнуті незалежно від того, як завершиться другий бій з Ф’юрі. Поза спортом є життя, і етап спорту в житті Олександра добігає кінця.

– Вже в грудні на Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачиться сценарій цього поєдинку?

– Гадаю, що важче. Хоча, здається, вже більше немає куди. Наприклад, другий бій Усика з Джошуа був набагато важчий за перший. Перемогти такого суперника, як Ф’юрі два рази поспіль – надзадача навіть для геніального бійця. Якщо так станеться – я навіть не зможу підібрати епітетів для Олександра. Я бачу більш реальною важку перемогу Ф’юрі рішенням, у стилі минулого бою, але без 8-9 раундів. Загальний рахунок 1-1 і можливість трилогії.

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Олександр Усик Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі на українця чекає бій з Дюбуа – знов за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите у цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Якщо я не помиляюсь, це був не "широкий" жест Усика, а прагматичний розрахунок. Нічого більше. Усик мав зобов'язання до повторного поєдинку з Тайсоном Ф’юрі. Адже матч-реванш було прописано в контракті першого бою. В цей же час по лінії IBF наступним поєдинком мав бути обов'язковий захист пояса IBF, на який претендував переможець бою Дюбуа – Джошуа. Поєдинки з ними не мали б такого інтересу й фінансового стимулу, як реванш з Ф’юрі. Не кажучи про штрафні санкції щодо порушення контракту. Скоріш за все, IBF позбавила б Усика пояса за відмову від захисту. Українець не став чекати та нагнітати ситуацію, а зробив красиве вирішення проблеми.

У випадку ж перемоги Олександра, я майже певен, що він повісить рукавички на цвях. Хоча подивитись другий бій з Дюбуа я б точно не відмовився…

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і в той же час, на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в гевівейті? Завдяки братам Кличкам та Усику ми вже звикли до домінування українців у надважкій вазі. Незабаром нам доведеться позбутися цього приємного звикання?

– Гадаю, що доведеться на деякий час відвикати. Не бачу нікого, хто міг би підхопити цю естафету зараз. На превеликий жаль. Та й часи такі, що не стимулюють появу нових талантів. Але прийде час, обов’язково прийде! Тільки треба перемогти нашого головного ворога... Слава Україні!

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець