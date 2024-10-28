Тренер Ф'юрі: В Тайсона є батько, ніхто не завадить йому спілкуватися з сином під час бою

Член тренерського штабу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) Енді Лі висловився про реванш британця з Олександром Уском (22-0, 14 KO), наголосивши, що у кутку ексчемпіона має бути лише один голос.

Його слова передає Boxingscene.

"Головний тренер Тайсона має бути його єдиним голосом під час боїв. Але в Тайсона є батько, і ніхто не завадить йому спілкуватися з сином під час найважливішого бою. Під час двох останніх раундів у першому поєдинку я говорив з Тайсоном. Я сказав, що він перемагає на записках суддів і йому треба виграти ці останні раунди. Батько давав йому чудові поради у першому бою, але Шугар Хілл Стюард має бути його єдиним голосом під час бою, і саме так буде в реванші", – сказав Лі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.