Став відомий потенційний суперник Новицького

Український чемпіон WBC International Андрій Новицький (14-0, 10 КО) свій наступний захист титулу може провести проти Мурада Алієва (13-0, 10 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch з посиланням на Boxen in Deutschland.

Француз, який володіє титулом WBC International Silver, став офіційним претендентом на пояс українця. Команди боксерів повинні домовитися про бій до 22 лютого.

Новицький свій останній бій провів в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, де переміг мексиканця Едгара Раміреза (10-2-1, 4 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 100:90, 100:90, 98:92.

Алієв у грудні технічним нокаутом переміг італійця Давіде Бріто (6-1, 3 КО).