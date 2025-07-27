35 cекунд і спати: перспективний Варгас оформив брутальний нокаут у першому раунді

В андеркарті бою Заяс – Гарсія зійшлися 21-річний Еміліано Варгас (15-0, 13 КО) та 34-річний еквадорець Александр Еспіноза (20-4-1, 9 КО).

Бій завершився нокаутом. Перспективний боксер відправив ветерана на настил рингу точним ударом у щелепу.

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Еміліано Варгас (США) – Александр Еспіноза (Еквадор) КО1

ONLY NEEDED SECONDS!!!! @EmilianoFVargas put him out 🥶 pic.twitter.com/M7h2KK8Hpv — Top Rank Boxing (@trboxing) July 27, 2025

Зазначимо, що Еміліано – це син Фернандо Варгаса (26-5, 22 КО). Його батько був чемпіоном WBA та IBF у середній вазі. За кар'єру програвав легендарним Феліксу Трінідаду, Оскару Де Ла Хої, Шейну Мослі (двічі) та Рікардо Майорзі.

Нагадаємо, в головному двобої вечора Ксандер Заяс захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі (до 61,2 КГ).