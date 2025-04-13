Аперкот + правий боковий: Шоу брутально нокаутував спаринг-партнера Вайлдера за 32 секунди

У США відбувся поєдинок двох надважковаговиків Стефен Шоу (21-2, 16 КО) та Рафаеля Акпеджіорі (18-2, 17 КО).

Бій завершився брутальним нокаутом у першому раунді.

Шоу "потряс" спаринг-партера Вайлдера, а потім кинувся добивати. Після аперкоту Стефен влучив ще й правим боковим – опонент рухнув на канвас.

Бокс

Стефен Шоу (США) – Рафаель Акпеджіорі (Нігерія) KO1

💣HUGE KNOCKOUT



Stephan Shaw scores a brutal KO inside the first minute of Round 1 over Raphael Akpejiori pic.twitter.com/ieTERt16oe — Tokkerū (@ATokkers5) April 13, 2025

Нагадаємо, в андеркарді бою Енніс в андеркарді бою Енніс – Станіоніс бронзовий призер ОІ-2024 Омарі Джонс у першому раунді нокаутував Вільяма Джексона.