Аперкот + правий боковий: Шоу брутально нокаутував спаринг-партнера Вайлдера за 32 секунди
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У США відбувся поєдинок двох надважковаговиків Стефен Шоу (21-2, 16 КО) та Рафаеля Акпеджіорі (18-2, 17 КО).
Бій завершився брутальним нокаутом у першому раунді.
Шоу "потряс" спаринг-партера Вайлдера, а потім кинувся добивати. Після аперкоту Стефен влучив ще й правим боковим – опонент рухнув на канвас.
Бокс
Стефен Шоу (США) – Рафаель Акпеджіорі (Нігерія) KO1
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