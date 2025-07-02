Медаль на Олімпіаді і відсутність поразок у профі: відомий російський боксер отримав тривалу дискваліфікацію

Російський боксер Імам Хатаєв, призер Олімпійських ігор у Токіо, дискваліфікований за порушення антидопінгових правил.

Про це йдеться в повідомленні від Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

Допінг проба була взята ще в квітні 2024 року. Тест виявв наявність забороненого кломіфену та його метаболітів. Дискваліфікація Хатаєва триватиме до 25 червня 2027 року.

На Олімпійських іграх у Токіо Імам здобув "бронзу" у ваговій категорії до 81 кг. Влітку 2023 став бронзовим призером чемпіонату світу і перейшов у професіонали.

За цей період здобув десять перемог, з яких 9 – нокаутом. У травні 2024 року він нокаутував Річарда Болотнікса, який програв у травні 2023-го українцю Олександру Гвоздику.