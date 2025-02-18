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Ексчемпіон світу назвав два варіанти розвитку поєдинку Дюбуа – Паркер

Олександр Булава — 18 лютого 2025, 01:08
Ексчемпіон світу назвав два варіанти розвитку поєдинку Дюбуа – Паркер
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер
Getty Images

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі британець Джонні Нельсон вважає, що є два варіанти розвитку бою між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Вoxingnews24.

"У свої 27 Даніель рухається у правильному напрямку. Його стиль йому личить. Джозеф Паркер – розумний боєць. Я знаю, що він має досвід, але ця версія Дюбуа йде як поїзд. Робота з Доном Чарльзом пішла йому на користь.

Все ж таки я б сказав, що в цьому протистоянні шанси 50 на 50. Тут Дюбуа розмазує Джозефа, або Паркер робить свою справу протягом 12 раундів", – розповів Нельсон.

Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.

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