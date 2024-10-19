Перспективний український боксер сенсаційно програв аргентинцю в Ризі

Український проспект середньої ваги (до 72,6 кг) Богдан Соболь (18-1, 8 КО) сенсаційно поступився нокаутом аргентинському гейткіперу Лукасу Бастиді (22-3-1, 13 КО). Бій проходив у Ризі, Латвія.

Українець програв нокаутом у восьмому раунді. Для нього це перша поразка у профі. Після бою Соболя винесли з рингу на ношах.

Відзначимо, що ще в другому раунді українець двічі побував у нокдауні, з шостого раунду перевага аргентинця була незаперечною.

Також українець втратив титул IBA Intercontinental.

Раніше повідомлялось, що жіноча збірна України з боксу виграла командну першість на ЧЄ U-23.