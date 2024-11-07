Ексчемпіон світу розповів, за рахунок чого Паркер може здолати Дюбуа

Колишній чемпіон WBO Джозеф Паркер може стати наступним суперником Даніеля Дюбуа у захисті титулу IBF у важкій вазі. На думку ексчемпіона світу Кріса Алгієрі, Паркер має хороші шанси в бою з Дюбуа, оскільки може скористатися своїм технічним арсеналом.

Про це Алгієрі заявив у інтерв'ю Probox TV.

"Дюбуа плутається, коли проти нього саме боксують, а Паркер має багато варіантів для перемоги".

Алгієрі підкреслив, що Даніель не завжди успішний проти технічних бійців, таких як Олександр Усик. У минулому бою з українцем Дюбуа, на думку Алжері, зазнав труднощів і виглядав розчарованим.

"Паркер дуже універсальний, і я не думаю, що Дюбуа зустрічав щось подібне, окрім Усика, і ви бачили, як це проявилося. Це було велике розчарування, і мені здалося, що він здався".

Алгієрі вважає, що Паркер може скористатися своєю різносторонністю та технікою, щоб взяти гору над молодшим і потужнішим Дюбуа, якщо застосує влучну стратегію.

Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) може провести захист титулу IBF у важкій вазі проти Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) 22 лютого в Ер-Ріяді.

Раніше колишній суперник Усика назвав ідеального опонента для Дюбуа.